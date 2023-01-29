В оттенках светофора: Юлия Салибекова нарядила троих сыновей в разноцветные куртки – как выглядят мальчики

Бывшая участница проекта «Дом-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна растет троих сыновей. С Роланом, Эльдаром и Багратом она проводит максимум своего времени.

Так, в это воскресенье многодетная мама с мальчишками отправилась на детский день рождения. В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором запечатлелась с подросшими сыновьями в лифте.

Троих мальчишек Юлия Салибекова нарядила в курточки, напоминающие цвета светофора. Младший Баграт в оранжевой куртке - цвет, который близок к красному. Средний - Эльдар - в желтой, а самый старший - Ролан, в синей, которая по оттенку близка к зеленому.

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