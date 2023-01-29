Конора Макгрегора сбила машина в Ирландии

Скандальный боец UFC Конор Макгрегор попал в ДТП, катаясь на велосипеде в родной Ирландии. О происшествии 34-летний боксер сам рассказал в социальной сети 27 января, но потом удалил видео.

Но Интернет все помнит. Западные СМИ пересказали пост Макгрегора. Он говорил, что водитель автомобиля не виноват – просто попал в «солнечную ловушку» на проселочной дороге. Тем не менее, удар был серьезный, и Конор вылетел из своего велосипеда на проезжую часть.

«Слава богу, мое время еще не пришло, — написал боец. — Спасибо также борьбе и дзюдо. Осознание приземление спасло мне жизнь».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».