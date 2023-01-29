Конора Макгрегора сбила машина в Ирландии

Скандальный боец UFC Конор Макгрегор попал в ДТП, катаясь на велосипеде в родной Ирландии. О происшествии 34-летний боксер сам рассказал в социальной сети 27 января, но потом удалил видео.
Но Интернет все помнит. Западные СМИ пересказали пост Макгрегора. Он говорил, что водитель автомобиля не виноват – просто попал в «солнечную ловушку» на проселочной дороге. Тем не менее, удар был серьезный, и Конор вылетел из своего велосипеда на проезжую часть.
«Слава богу, мое время еще не пришло, — написал боец. — Спасибо также борьбе и дзюдо. Осознание приземление спасло мне жизнь».
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На видео, снятом сразу после аварии, Макгрегор заявлял, что мог умереть в этом происшествии, а на заднем плане было слышно, как водитель автомобиля извиняется. Но раз боксер сам задокументировал инцидент, значит, обошлось без серьезных травм.
Конор поблагодарил шофера за то, что он остановился и проверил пострадавшего, а не уехал с места ДТП. Позже автомобилист еще сто раз попросил прощения, а также отвез спортсмена домой вместе с его разбитым велосипедом.