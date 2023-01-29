Губы тонкой нитью, по лицу бородавки, очки: как мама сестер Рапунцель выглядела на «Доме-2» и какой красоткой стала сейчас

Бывшая участница «Дома-2», мама сестер Ольги и Алены Рапунцель, телебабушка Татьяна Григорьевская в июне этого года отметит свое 53-летие.
Для всех, кто видел актуальные фото Татьяны Григорьевской, очевидно, что к 53-м годам женщина заметно похорошела.
На телестройке мама сестер Рапунцель появилась в июле 2018 года, она пришла на проект, чтобы помогать Ольге Рапунцель нянчиться с дочкой Василисой. Тогда Татьяна Григорьевская выглядела далеко не так, как сейчас.
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В 48 лет Татьяна Григорьевская была значительно полнее, чем сейчас. И не так ухожена. Лицо покрывали пигментные пятна и наросты, похожие на бородавки. Татьяна Григорьевская носила очки, а ее губы были тонкой ниточкой.
Сейчас мама сестер Рапунцель - ухоженная и постройневшая дама. У нее другая форма губ - они стали полнее и красивее. Татьяна Григорьевская предпочла отказаться от очков, придававших ей возраста, и стала ухаживать за лицом, от чего кожа очистилась и приняла свежий вид.
Кстати, Алена Рапунцель не раз рассказывала, что оплачивает маме косметологов в обмен на то, что та нянчится с ее сыновьями.
Алена Рапунцель с мамой, фото времен участия в «Доме-2». Фото: соцсети