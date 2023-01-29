«Это не просто мальчишка»: Волочкова рассказала о новом бойфренде дочери

Дива балета Анастасия Волочкова раскрыла личную жизнь своей любимой дочки Ариадны. По словам звезды, что на днях она познакомилась с бойфрендом дочери.
Девушка решила привести своего избранника на празднование дня рождения матери в конце января. Ариадна не скрывала своих чувств к молодому человеку. Сладкая парочка обнималась и целовалась на глазах у всех.
Анастасия честно призналась, что спокойна за свое 17-летнее чадо и не переживает по поводу ее влюбленности. Она полностью доверяет Ариадне.
«Если ей комфортно и хорошо рядом со своим бойфрендом, пусть так и будет. Они были у меня дома, она в него влюблена. Я увидела его в первый раз на моем дне рождения. Его зовут Евгений. Они оставались у нас дома. Я за то, чтобы ребята росли вместе, чтобы они вместе занимались своим становлением, и неважно, у кого какое количество денег», - с улыбкой сказала Анастасия.
При этом она не стала раскрывать подробности личности молодого человека. По словам Волочковой, «это не просто мальчишка, это человек, который занимается совершенно своим делом».
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«Она уже сказала мне, что хочет выйти замуж за этого человека. Ему 23 года. Я готова на все, потому что Ариадна взрослый человек», - разоткровенничалась прима в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».
Она заверила, что не будет препятствовать желаниям дочери.