«Это не просто мальчишка»: Волочкова рассказала о новом бойфренде дочери

Дива балета Анастасия Волочкова раскрыла личную жизнь своей любимой дочки Ариадны. По словам звезды, что на днях она познакомилась с бойфрендом дочери.

Девушка решила привести своего избранника на празднование дня рождения матери в конце января. Ариадна не скрывала своих чувств к молодому человеку. Сладкая парочка обнималась и целовалась на глазах у всех.

Анастасия честно призналась, что спокойна за свое 17-летнее чадо и не переживает по поводу ее влюбленности. Она полностью доверяет Ариадне.