Дженнифер Лопес чуть не упала с обрыва на съемках нового фильма

14 февраля в российских кинотеатрах выйдет новый фильм с Дженнифер Лопес «Моя пиратская свадьба». 53-летняя актриса снова сыграла невесту, но бракосочетание ее героини пошло не по плану и обернулось множеством погонь, перестрелок и разборок с бандитами.

Джей Ло и ее партнер Джош Дюамель выполнили на съемках множество одиночных и парных трюков, и все они закончились хорошо. Но одна из сцен могла обернуться для актрисы очень серьезным падением.

Об этом эпизоде звезда вспомнила на встрече актеров, организованной изданием BuzzFeed.