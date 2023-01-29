Дженнифер Лопес чуть не упала с обрыва на съемках нового фильма

14 февраля в российских кинотеатрах выйдет новый фильм с Дженнифер Лопес «Моя пиратская свадьба». 53-летняя актриса снова сыграла невесту, но бракосочетание ее героини пошло не по плану и обернулось множеством погонь, перестрелок и разборок с бандитами.
Джей Ло и ее партнер Джош Дюамель выполнили на съемках множество одиночных и парных трюков, и все они закончились хорошо. Но одна из сцен могла обернуться для актрисы очень серьезным падением.
Об этом эпизоде звезда вспомнила на встрече актеров, организованной изданием BuzzFeed.
«Мне показалось, что у нас неплохо получилось, — сказала Лопес, вспоминая парные трюки с наручниками. - За исключением одного случая, когда я чуть не свалилась с обрыва».
«Помните сцену, где мое платье застряло в колесе машины (2:02 в трейлере, - Прим. авт.)? Один раз оно реально зацепилось за колесо. И я могла улететь туда. Я смотрю на Джоша и кричу: «Джош! Не отпускай меня! Пожалуйста!» Он такой: «Я тебя понял! Ты упадешь – мы упадем».
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К счастью, оба актера пережили этот опасный момент. Напомним, на съемках фильма на Джей Ло было порвано 28 свадебных платьев.