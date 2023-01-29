«Будет двое детей»: Орлова шокировала поклонников неожиданным признанием накануне родов

Также она поделилась подробностями протекания своей счастливой беременности с поклонниками. На днях Орлова удивила признанием, отвечая на вопрос подписчицы о том, думала ли она раньше, что второй раз станет мамой.

«Я всегда верила, что у меня будет двое детей», – честно призналась знаменитость.

Кстати, ее старшему сыну от бизнесмена Александра Карманова уже 22 года. Артем все еще живет со звездной мамой. При этом с новым маминым избранником у парня прекрасные отношения.

Сейчас Ольга с мужем Валерием погружены в приятные хлопоты по организации детской комнаты в которой предстоит поселиться малютке. Артистка не верит во все суеверия и уже вовсю покупает вещички для малышки.