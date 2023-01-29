«Будет двое детей»: Орлова шокировала поклонников неожиданным признанием накануне родов

Актриса и певица Ольга Орлова продолжает вести активный образ жизни во время своей долгожданной беременности. Красотка выходит в свет, принимает участие в разных шоу и даже дает подержаться за свой живот всем желающим, доказывая хейтерам, что она готовиться родить сама, а не с помощью сурмамы.
Эксперты со знанием дела спорят, опустился ли уже плод, готовясь к появлению на свет, или еще пребывает в раздумьях. Но 45-летняя артистка доказывает, что нет.
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Также она поделилась подробностями протекания своей счастливой беременности с поклонниками. На днях Орлова удивила признанием, отвечая на вопрос подписчицы о том, думала ли она раньше, что второй раз станет мамой.
«Я всегда верила, что у меня будет двое детей», – честно призналась знаменитость.
Кстати, ее старшему сыну от бизнесмена Александра Карманова уже 22 года. Артем все еще живет со звездной мамой. При этом с новым маминым избранником у парня прекрасные отношения.
Сейчас Ольга с мужем Валерием погружены в приятные хлопоты по организации детской комнаты в которой предстоит поселиться малютке. Артистка не верит во все суеверия и уже вовсю покупает вещички для малышки.