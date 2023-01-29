«Снялась в каком-то фильме голенькой»: Екатерину Варнаву «размазали по стенке» после громкого скандала

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» отреагировала на поведение актрисы и танцовщицы Екатерины Варнавы. Звезда экрана отчитала пользователей Сети, устроивших ей травлю из-за демонстрации обнаженного тела.
Лена Миро дала понять, что не одобряет подобной реакции Екатерины Варнавы.
«Известная Екатерина Варнава, которая снялась в каком-то фильме голенькой, возмутилась мнением своих подписчиков. Разоралась, короче. Ну, нравится Катьке шокировать всех! Вот чем она хуже какой-нибудь Волочковой? Значит, Насте можно сидеть в шпагате, а Катьке - нет? Это неправильно. И Варнава тоже может себя порадовать. А вот радоваться ли нам или грустить - дело наше», - написала Лена Миро в «Живом Журнале».
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Лена Миро признает, что Екатерина Варнава может нравиться очень многим - стройная, активная, красивая. Блогер призвала Екатерину Варнаву не ссориться с теми, кто не разделяет ее вкусов, и быть более терпимой к аудитории, высказывающей свое мнение.
«А ты, Катерина, на людей не обижайся. Им же надо чего-то сказать, а ты разве, как актриса - или кто ты там? - не для зрителей стараешься? Пусть говорят, высказываются», - добавила Лена Миро.