«Снялась в каком-то фильме голенькой»: Екатерину Варнаву «размазали по стенке» после громкого скандала

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Лена Миро признает, что Екатерина Варнава может нравиться очень многим - стройная, активная, красивая. Блогер призвала Екатерину Варнаву не ссориться с теми, кто не разделяет ее вкусов, и быть более терпимой к аудитории, высказывающей свое мнение.