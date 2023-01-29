«Ждем понедельника»: Ефременкова раскрыла, почему отказалась от сиделки для болеющей бабушки

Бабушку звезды знаменитой телестройки Юлии Ефременковой госпитализировали в больницу на прошлой неделе. У пожилой женщины произошло желудочное кровотечение.
Несколько дней назад девушка сообщила своим поклонникам в соцсетях, что наняла сиделку, чтобы она следила за бабушкой. Однако блогерша была вынуждена отказаться от подобных услуг. Вчера Юлия раскрыла секрет, почему пришлось пойти на такой шаг.
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Ефременкова подчеркнула, что родственницу перевели в отделение интенсивной терапии. Ее состояние остается стабильно тяжелым. Туда нельзя входить посторонним. Поэтому звезда и отменила визит сиделки.
Юлия Ефременкова поделилась личным со своими поклонниками. Фото: соцсети
К слову, Юлия даже не может позвонить ей, потому что там запрещены телефоны. По словам звезд телеэкрана, медики обещали перевести Алевтину Анатольевну в обычную палату, если ее состояние станет стабильным.
Ефременкова призналась, что она ждет наступления понедельника, когда врачи вынесут окончательный вердикт. На прошлой неделе бабушка потеряла много крови, и врачи делали ей переливание. Кроме того, пенсионерка простудилась, и врачи выявили у нее двустороннюю пневмонию.
Девушка часто навещает любимую родственницу и поддерживает контакт с ее лечащими врачами. Однако специалисты не дают точных прогнозов насчет ее здоровья. Но бывшая участница телестройки признавалась, что благодарна им за работу и уход за бабушкой.