«Ждем понедельника»: Ефременкова раскрыла, почему отказалась от сиделки для болеющей бабушки

К слову, Юлия даже не может позвонить ей, потому что там запрещены телефоны. По словам звезд телеэкрана, медики обещали перевести Алевтину Анатольевну в обычную палату, если ее состояние станет стабильным.

Ефременкова призналась, что она ждет наступления понедельника, когда врачи вынесут окончательный вердикт. На прошлой неделе бабушка потеряла много крови, и врачи делали ей переливание. Кроме того, пенсионерка простудилась, и врачи выявили у нее двустороннюю пневмонию.

Девушка часто навещает любимую родственницу и поддерживает контакт с ее лечащими врачами. Однако специалисты не дают точных прогнозов насчет ее здоровья. Но бывшая участница телестройки признавалась, что благодарна им за работу и уход за бабушкой.