«В регионах давал концерты «Песни военных лет», а потом лил грязь на парад 9 мая»: уволенного из МХТ Назарова призвали определиться

Актера Дмитрия Назарова, который знаком большинству поклонников по роли шеф-повара в сериале СТС «Кухня», уличили в лицемерии.
Журналист и писатель Михаил Шахназаров вспомнил о том, как еще недавно Дмитрий Назаров демонстрировал, что он человек не такой уж и последовательный в своих поступках.
«Дмитрий Назаров в дуэте с женой начал петь частушки, которые ошибочно считает стихами. Самое интересное что Дмитрий, который откровенно так погнал на власть, в регионах давал концерты «Песни военных лет», а потом лил грязь на парад 9 мая. Вам надо как-то определиться, Дмитрий», - высказался Михаил Шахназаров.
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Напомним, Дмитрий Назаров позволил себе резкие высказывания на фоне ситуации, происходящей в мире. Актер лишился работы в МХТ имени Чехова, от сотрудничества с ним отказались создатели фильма «Двенадцать стульев», где Дмитрий Назаров должен был играть роль Кисы Воробьянинова.
По материалам YouTube-шоу «Шах и мат».