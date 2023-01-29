«В регионах давал концерты «Песни военных лет», а потом лил грязь на парад 9 мая»: уволенного из МХТ Назарова призвали определиться

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Напомним, Дмитрий Назаров позволил себе резкие высказывания на фоне ситуации, происходящей в мире. Актер лишился работы в МХТ имени Чехова, от сотрудничества с ним отказались создатели фильма «Двенадцать стульев», где Дмитрий Назаров должен был играть роль Кисы Воробьянинова.

По материалам YouTube-шоу «Шах и мат».