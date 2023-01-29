Тянет назад? Литвинова прониклась до слез, услышав вопрос журналистов — задели за живое

В конце февраля 2022 года Рената Литвинова уехала во Францию и, похоже, уже соскучилась. В беседе с французским журналистом артистку пробило на слезы, когда разговор зашел о возвращении в Россию.

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«Боже, я сейчас заплачу», — выпалила Литвинова на вопрос, планирует ли она вернуться домой.

Телеведущая пояснила, что в России у нее остались близкие люди, а, главное, мама.

«Она уже довольно взрослая, и я не могу ее перевезти», — объяснила сценаристка в разговоре с французским каналом Arte.

Напомним, Рената Литвинова, как и многие другие российские селебрити, в конце февраля уехала из России. Эпатажная блондинка остановилась во Франции, где у нее есть квартира. Расчетливая звезда купила недвижимость за рубежом еще в 2015 году.