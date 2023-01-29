«Шаги наматываю»: Пегова похвасталась стройностью, облачившись в джинсы скинни и укороченную дубленку по фигуре – такая худышка

Звезда театра и кино Ирина Пегова всегда отличалась женственными формами. На экране она воплощает героинь, которые излучают позитив, благодаря своей манкости и пышному телу.

Но с недавних пор Ирина Пегова стала выглядеть несколько иначе, не утратив при этом своего потрясающего обаяния.

Ирина Пегова избавилась от нескольких лишних килограммов и начала подчеркивать стройную фигуру. На фото в микроблоге Ирина Пегова предстала в джинсах скинни, уггах и коротенькой дубленке, которая акцентировала талию актрисы.