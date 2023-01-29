«Шаги наматываю»: Пегова похвасталась стройностью, облачившись в джинсы скинни и укороченную дубленку по фигуре – такая худышка

Звезда театра и кино Ирина Пегова всегда отличалась женственными формами. На экране она воплощает героинь, которые излучают позитив, благодаря своей манкости и пышному телу.
Но с недавних пор Ирина Пегова стала выглядеть несколько иначе, не утратив при этом своего потрясающего обаяния.
Ирина Пегова избавилась от нескольких лишних килограммов и начала подчеркивать стройную фигуру. На фото в микроблоге Ирина Пегова предстала в джинсах скинни, уггах и коротенькой дубленке, которая акцентировала талию актрисы.
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«Шаги наматываю», - подписала снимок Ирина Пегова.
Вероятно, именно благодаря любви к прогулкам пешком, Ирина Пегова и сумела постройнеть. Поклонники тут же сделали комплименты любимой актрисе.
Похудевшая Ирина Пегова в скинни. Фото: соцсети
«Вы что так сильно похудели, не верится», «Стройняшка!», «Вау, не узнала. Худышка совсем стали. Но вам идет», «Вот это да! Так держать!» - отреагировали на фото Ирины Пеговой в Сети.