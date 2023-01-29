По папиным следам: Прилучный показал, как его сын от Муцениеце занимается спортом

Актер Павел Прилучный души не чает в своих детях. В 2020 году он развелся с первой женой актрисой Агатой Муцениеце, но паре все-таки удалось сохранить хорошие отношения ради отпрысков. Артист часто видится с ними. К примеру, накануне он решил показать первенца за необычным занятием.

В личном блоге Павел опубликовал видео с участием сына. Он занимался в тренажерном зале. Парень делал упражнение, а отец заботливо подбадривал ребенка.

Дети у Прилучного и Муцениеце растут разносторонними и творческими личностями. Родители поддерживают их желания самовыражаться. Так, дочка Мия ходит в танцевальный кружок и любит петь. А Тимофей решил пробует себя в актерском мастерстве. Недавно он принял участие в юмористическом проекте вместе с мамой и сыграл там самого себя.