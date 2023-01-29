«Хороший актер. Увидел камеру ноута и начал митинговать»: по уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нанесен новый удар

Журналист и писатель Михаил Шахназаров не оставляет без внимания резонансные события. В числе таких - увольнение из МХТ имени Чехова известного актера Дмитрия Назарова на фоне его резких высказываний о событиях в мире.

Михаил Шахназаров прокомментировал демарш Дмитрия Назарова, который любит записывать видеообращения и стихи в своем YouTube-канале. Шахназаров назвал поведение артиста жалким и смешным.

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