«Хороший актер. Увидел камеру ноута и начал митинговать»: по уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нанесен новый удар

Журналист и писатель Михаил Шахназаров не оставляет без внимания резонансные события. В числе таких - увольнение из МХТ имени Чехова известного актера Дмитрия Назарова на фоне его резких высказываний о событиях в мире.
Михаил Шахназаров прокомментировал демарш Дмитрия Назарова, который любит записывать видеообращения и стихи в своем YouTube-канале. Шахназаров назвал поведение артиста жалким и смешным.
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«Посмотрел короткое онлайн-интервью уволенного Хабенским Дмитрия Назарова. Хороший актер. Увидел камеру ноута и тут же начал митинговать, раскалил эмоцию, излил Ниагару банальностей. Выглядело это и смешно, и жалко. Дескать, вот она я, живая голосящая правда. Не ваше это, Дмитрий. Поляна занята. Ауг ***** (ерунду, - Прим. ред.) несет из Таллина, Смольянинов* из Риги наговорил много, в Израиле целая бригада «интеллектуалов» сидит», - высказался Михаил Шахназаров.
Напомним, Дмитрий Назаров потерял работу не только в театре, но и в кино. От сотрудничества с ним отказалась съемочная группа фильма «Двенадцать стульев», в котором Дмитрий Назаров должен был появиться в роли Кисы Воробьянинова.
По материала YouTube-шоу «Шах и мат».
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