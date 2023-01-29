«Осел смешнее, чем Кот в сапогах»: Эдди Мерфи хочет снять мультфильм про своего персонажа из «Шрека»

После слухов о том, что будет снят пятый полнометражный мультфильм о Шреке, журналисты обратились к 61-летнему комику Эдди Мерфи с вопросом, вернется ли он к озвучке Осла – неунывающего и незатыкающегося друга зеленого великана.
Мерфи не озвучивал своего ушастого персонажа более десяти лет (последний мультфильм «Шрек навсегда» вышел аж в 2010 году), но оказался готов повторить это в любой момент.
«Я был бы абсолютно открыт, если бы они когда-нибудь пришли ко мне с другим «Шреком», я бы сделал это за две секунды. Я люблю Осла», — цитирует Эдди канадское шоу ETalk.
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Актер даже не против подарить Ослу отдельную анимационную франшизу – по типу, как студия DreamWorks сделала для Кота в сапогах Антонио Бандераса.
«Знаете, они сняли «Кота в сапогах»… Им надо было снять фильм «Осел». Осел смешнее, чем Кот в сапогах, — говорит Мерфи. - Я люблю Кота в сапогах, но он не смешнее Осла».
А вы хотели бы отдельный мультфильм по остроумное копытное животное, которое не затыкается? Ах да, в России же эту нишу занимает конь Юлий из «Трех богатырей»!