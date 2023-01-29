Вызывает эмоции: похудевшая Саша Черно предстала в облегающем платье и наглых сапогах-чулках – такая красотка

Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Участница «Дома-2» Саша Черно произвела фурор в Сети, поделившись новым фото в полный рост.

Звезда «Дома-2» Саша Черно продолжает удивлять поклонников своими новыми формами. Некоторое время назад Саша Черно основательно взялась за себя. Со 170 килограммов Саша Черно похудела до ста и сейчас наслаждается тем, как она выглядит. Конечно же, Саша Черно хочет получать комплименты, которые мотивируют ее и дальше работать над собой.

В микроблоге Саша Черно поделилась снимком, который сделала на съемочной площадке «Дома-2». Она облачилась в черное платье по фигуре и наглые сапоги-чулки, подчеркнувшие стройность ее ног. Этим фото Саша Черно произвела фурор среди подписчиков. Некоторые, правда, с недоверием отнеслись к снимку, заявив, что в эфирах реалити-шоу она Саша Черно выглядит несколько иначе. Но это же всем известно - экран полнит. Но так или иначе, снимок Саши Черно вызвал бурю эмоций.

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Саша Черно в сапогах-чулках. Фото: соцсети

«Тут прям совсем худая, а в эфирах, видимо, двойник», «О! Саша, красотка. Похудела. Вот, что значит, женщина с характером», «Вообще, жара. Похудела классно! Я хочу посмотреть, что дальше будет», - высказались в Сети.

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