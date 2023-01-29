Случай для доктора Хауса: Селена Гомес объяснила, почему у нее трясутся руки на бьюти-видео в TikTok

На днях американская певица и актриса Селена Гомес выложила в TikTok видео со своими бьюти-процедурами. 30-летняя артистка показала, как ухаживает за кожей лица в ванной, но ее фанатов привлекло другое. На ролике было видно, как у поп-звезды тряслись руки, и поклонники стали спрашивать девушку в комментариях, все ли с ней в порядке.
На один из таких вопросов Селена ответила.
«Меня трясет из-за лекарства от волчанки, — цитирует ее издание ET Canada. - Также прочитайте мой отказ от ответственности. Я не профессионал (бьюти-блогер, - Прим. авт.)».
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Кстати, в подписи под роликом у Гомес тоже был любопытный момент.
«Большинство этих продуктов я получила бесплатно, — написала она. - Используйте любую сыворотку для снятия макияжа перед умыванием. Она прекрасно его разбивает. Также используйте спонж для протирания глаз, чтобы деликатно обрабатывать глаза при удалении макияжа. Я устала притворяться, что знаю, о чем говорю».
Напомним, у Селены есть собственный бьюти-бренд Rare Beauty.