Севастьянова манко затрепетала, хлопнув себя по круглому задку: фото на ковре

Спортсменке Каролине Севастьяновой в очередной раз удалось удивить публику. В ее личном блоге поклонники обнаружили фотографию, где поразительно буквально все.
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Во-первых, удивительна сама девушка, красота которой безусловна и притягательна.
Во-вторых, восхитительна ее гибкость. В-третьих, нельзя не обратить внимание на манкость принятой ею позы.
Ведь Каролина Севастьянова схватила себя ягодицу, раскатавшись в шпагате на тренировочном ковре. Не каждый решится на такую публичную дерзость.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети