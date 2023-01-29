Севастьянова манко затрепетала, хлопнув себя по круглому задку: фото на ковре

Севастьянова манко затрепетала, хлопнув себя по трепетному задку: фото на ковре

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

В удивительные позы умеет вставать спортсменка.

Спортсменке Каролине Севастьяновой в очередной раз удалось удивить публику. В ее личном блоге поклонники обнаружили фотографию, где поразительно буквально все.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во-первых, удивительна сама девушка, красота которой безусловна и притягательна.

Во-вторых, восхитительна ее гибкость. В-третьих, нельзя не обратить внимание на манкость принятой ею позы.

Ведь Каролина Севастьянова схватила себя ягодицу, раскатавшись в шпагате на тренировочном ковре. Не каждый решится на такую публичную дерзость.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Читайте также