«Женщина-повелительница, у которой со всеми были плохие отношения»: Мария Шукшина вспомнила о работе с Инной Чуриковой

Ныне покойную звезду театра и кино Инну Чурикову и актрису и телеведущую Марию Шукшину связывали теплые отношения. В одном из фильмов артистки играли близких родственниц.
Мария Шукшина поделилась впечатлениями о совместной работе с Инной Чуриковой, делая акцент на том, как грандиозно умела звезда входить в роль. Ей верили так, что боялись.
«В фильме «Узкий мост» Инна Михайловна играла мою свекровь. Характер у ее героини был тот еще — женщина-повелительница, у которой со всеми плохие отношения. И вот ее гримируют, она в костюме и уже полностью в этом образе. Съемочная группа просто боялась к ней подходить.
Единственным посредником между Инной Михайловной и группой была я. Все, что надо было сказать Чуриковой, члены группы передавали через меня, боялись ее потревожить. Она подпускала к себе меня одну. А кнопку «выкл» для выхода из образа она нажимала только дома. Подобное я видела еще только у Светланы Николаевны Крючковой», - рассказала Мария Шукшина.
Мария Шукшина. Фото: Global Look Press
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Напомним, Инна Чурикова умерла 14 января, легенде экрана было 79 лет. В последнее время Инна Чурикова болела, но продолжала выходить на сцену. Смерть актрисы стала большим ударом для ее близких, коллег и поклонников.
По материалам «Аргументы недели».