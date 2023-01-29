«Женщина-повелительница, у которой со всеми были плохие отношения»: Мария Шукшина вспомнила о работе с Инной Чуриковой

Ныне покойную звезду театра и кино Инну Чурикову и актрису и телеведущую Марию Шукшину связывали теплые отношения. В одном из фильмов артистки играли близких родственниц.

Мария Шукшина поделилась впечатлениями о совместной работе с Инной Чуриковой, делая акцент на том, как грандиозно умела звезда входить в роль. Ей верили так, что боялись.

«В фильме «Узкий мост» Инна Михайловна играла мою свекровь. Характер у ее героини был тот еще — женщина-повелительница, у которой со всеми плохие отношения. И вот ее гримируют, она в костюме и уже полностью в этом образе. Съемочная группа просто боялась к ней подходить.

Единственным посредником между Инной Михайловной и группой была я. Все, что надо было сказать Чуриковой, члены группы передавали через меня, боялись ее потревожить. Она подпускала к себе меня одну. А кнопку «выкл» для выхода из образа она нажимала только дома. Подобное я видела еще только у Светланы Николаевны Крючковой», - рассказала Мария Шукшина.