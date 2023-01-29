Клава Кока уложила теплую плоть в прорези, чтобы показать главное: два «шара страсти» наружу (фото)

Клава Кока вышла на променад в Дубае, поразив народ своим откровенным нарядом. Певица примерила фантазийное платье с несколькими прорезями, через которые проглядывала ее плоть.

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Артистка умело подчеркнула талию, красивые стройные ножки, но главный акцент она сделала на своем бюсте.

В модное декольте выглядывали ее «шары страсти», от которых мужчины, конечно же, не могли глаз отвести. Как все-таки похорошела Клава Кока за последние два года!