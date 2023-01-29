Отмена байопика Мадонны принесла студии Universal Pictures миллионные убытки

Биографический фильм о Мадонне, который сама певица запустила в разработку, а потом отменила из-за музыкального тура, влетел киностудии Universal Pictures в копеечку. Миллионную такую копеечку…

Источник в американской киноиндустрии подсчитал возможные убытки. Ведь студия вложилась в поиски режиссера, исполнительницы главной роли и остальных членов команды. Как передает журнал OK!, речь идет о сумме не менее чем в 10 миллионов долларов.