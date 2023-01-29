Отмена байопика Мадонны принесла студии Universal Pictures миллионные убытки

Биографический фильм о Мадонне, который сама певица запустила в разработку, а потом отменила из-за музыкального тура, влетел киностудии Universal Pictures в копеечку. Миллионную такую копеечку…
Источник в американской киноиндустрии подсчитал возможные убытки. Ведь студия вложилась в поиски режиссера, исполнительницы главной роли и остальных членов команды. Как передает журнал OK!, речь идет о сумме не менее чем в 10 миллионов долларов.
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Кроме денег, киношники потеряли и время – фильм находился в стадии разработки около двух лет. Но что-то подсказывает, что хотя бы деньги Мадонна в состоянии вернуть. Сейчас прокатится по городам и весям со своими откровенными выступлениями и заработает на всех. Жалко только актрису Джулию Гарнер, которая почти сыграла икону поп-сцены.