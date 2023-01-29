Лечение Николая Дроздова основательно затянется: прогноз лечащего врача

В жизни 85-летнего Николая Дроздова непростой период. Телеведущий упал на улице и сломал восемь ребер. С серьезными травмами знаменитого путешественника доставили в реанимацию, где, как оказалось, он проведет еще много времени.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Прогнозы лечащего медперсонала неутешительные. По предварительным подсчетам, Дроздов проведет в больнице еще неделю, но на этом лечение не закончится. Далее ученому-зоологу предстоит длительное восстановление, правда, уже дома.