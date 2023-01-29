«Ему без тебя хорошо»: Миро вывернула факты о жизни Тодоренко с мужем

Блогер Лена Миро рассудила об отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова. Сейчас ведущая улетела в жаркие страны в отпуск без мужа.

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Певец и бизнесмен написал в личном блоге, что ему нравится быть одному, насторожив тем самым Лену Миро. Она расценила эту тенденцию, как нездоровую. Блогер полагает, что Влад Топалов устал от слишком активной жены. Дескать ему иногда хочется тихо полежать на диванчике, а не видеть все время бегающую благоверную.