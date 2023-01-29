«Не надо метаться от берега к берегу»: переобувшемуся Галкину* вынесли предупреждение

Певица и модель Анна Калашникова, пишет nation-news.ru, рассказала, что Максим Галкин* заявил в Дубаео желании вернуться в Россию.

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Продюсер Сергей Лавров считает, что, если артист и прилетит назад в Москву, ему тут не будут рады. Дескать тех, кто переобувается на ходу, в России не очень-то любят.

Продюсер считает, что такие люди выросли в определенной среде и у него есть серьезный вопрос к их воспитанию.

«Те, люди, которые ведут себя таким образом, сомневаюсь, что будут приняты, если переобуются обратно. Я лично отношусь к этому негативно. Ну если занимаешь какую-то позицию, будь добр, не надо метаться от берега к берегу», — сказал Лавров.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.