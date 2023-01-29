«Не зря учился в институте!»: Павел Воля оказался в Книге рекордов России

Павел Воля

Павел Воля. фото: Global Look Press 

Главный редактор сборника выдающихся людей и событий в России Станислав Коненко наградил артиста.

Муж гимнастки Ляйсан Утяшевой – Павел Воля  – удостоился чести быть в Книге рекордов России.

Волю признали самым посещаемым стендап-комиком.

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Воля установил рекорд, собрав на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге более семи тысяч гостей. 

«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное! Это все очень неожиданно и классно!», – процитировали звезду Comedy Club ria.ru со ссылкой на телеканал ТНТ.

Напомним, ранее жена Павла Воли – Ляйсан Утяшева – рассказала о действующем средстве от отеков.

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