«Изменяют до неузнаваемости»: Валерия объяснила, почему Иосиф Пригожин не разрешает делать ей пластику

Исполнительница Валерия рассказала, что хочет обратиться к пластическим хирургам. Но ее муж против.
Продюсер Иосиф Пригожин не понимает, зачем его жене прибегать к услугам пластической хирургии. Он считает Валерию красивой и молодой. В свои 54 года артистка следит за питанием и регулярно занимается спортом.
«Я не использую никаких филлеров, потому что мои косметологи категорически против этого. Я не исключаю, что когда-нибудь прибегну к пластической хирургии, очень корректной, минимальной», – отметила Валерия.
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«Очень много жуликов. Я считаю, что врачи не должны заниматься бизнесом. Я видел много последствий, когда лица изменяют до неузнаваемости, делают одинаковые», – заявил Пригожин в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.
Напомним, ранее Иосиф Пригожин рассказал о своем зяте.