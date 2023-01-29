«Изменяют до неузнаваемости»: Валерия объяснила, почему Иосиф Пригожин не разрешает делать ей пластику

Исполнительница Валерия рассказала, что хочет обратиться к пластическим хирургам. Но ее муж против.

Продюсер Иосиф Пригожин не понимает, зачем его жене прибегать к услугам пластической хирургии. Он считает Валерию красивой и молодой. В свои 54 года артистка следит за питанием и регулярно занимается спортом.

«Я не использую никаких филлеров, потому что мои косметологи категорически против этого. Я не исключаю, что когда-нибудь прибегну к пластической хирургии, очень корректной, минимальной», – отметила Валерия.

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