Спортивная красотка: Вики Одинцова похвасталась спелым «орехом» в приседе

Вики Одинцова

Вики Одинцова. Фото: соцсети 

Модель опубликовала свежее фото в своем микроблоге.

Участница шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова разместила в личном микроблоге кадры с занятия спортом. Примечательно, что знаменитость засветила упругие ягодицы.

Одинцова питает особую любовь к спорту. Виктория может похвастаться стальным прессом и подтянутыми ногами. Однако после новогодних праздников модель не могла влиться в режим активных тренировок.

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Наконец тот момент настал: Одинцова добралась до зала, где покрасовалась в новой облегающей форме.

Вики взяла в руки пару гантелей и сделала глубокий присед, продемонстрировав прелестные выпуклости.

Вики Одинцова на тренировке. Фото: соцсети 

Также Вики рассказала, что старается есть только полезные сладости с высоким содержанием протеина для поддержания тела в тонусе.

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