Спортивная красотка: Вики Одинцова похвасталась спелым «орехом» в приседе

Участница шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова разместила в личном микроблоге кадры с занятия спортом. Примечательно, что знаменитость засветила упругие ягодицы.

Одинцова питает особую любовь к спорту. Виктория может похвастаться стальным прессом и подтянутыми ногами. Однако после новогодних праздников модель не могла влиться в режим активных тренировок.

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Наконец тот момент настал: Одинцова добралась до зала, где покрасовалась в новой облегающей форме.

Вики взяла в руки пару гантелей и сделала глубокий присед, продемонстрировав прелестные выпуклости.