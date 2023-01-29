«Он с очень трудной судьбой»: Иосиф Пригожин рассказал о своем зяте

Продюсер Иосиф Пригожин поделился подробностями личной жизни дочери Данаи. Знаменитость выразил свое мнение о муже наследницы.

Избранник певицы Валерии обнародовал некоторые факты из биографии зятя.

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«Он с очень трудной судьбой. Как я понял, он в детском доме вырос. Он очень хороший парень», – заявил Пригожин в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.