«Он с очень трудной судьбой»: Иосиф Пригожин рассказал о своем зяте

Продюсер Иосиф Пригожин поделился подробностями личной жизни дочери Данаи. Знаменитость выразил свое мнение о муже наследницы.
Избранник певицы Валерии обнародовал некоторые факты из биографии зятя.
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«Он с очень трудной судьбой. Как я понял, он в детском доме вырос. Он очень хороший парень», – заявил Пригожин в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
К слову, в марте прошлого года Даная Пригожина стала женой Евгения Ткаченко, с которым познакомилась в общей компании. Пригожин не был на свадьбе дочери из-за работы. Но отправил в подарок молодоженам денежные средства.
Напомним, ранее жена Иосифа Пригожина поделилась свежими кадрами с тренировки.