«Было для нас неожиданностью»: папа Дани Милохина объяснил «побег» сына из России

Родитель Дани Милохина прокомментировал неожиданный для всех отъезд блогера в США.
Зрители и причастные к шоу «Ледниковый период» еще недавно негодовали из-за поступка Дани Милохина, который бросил партнершу Евгению Медведеву и улетел из России. Милохин решил, что больше не хочет кататься в проекте Ильи Авербуха.
При этом раньше шоу досрочно могли покинуть только травмированные звезды.
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Отец Дани Милохина постарался объяснить действия сына.
«Его решение покинуть проект, конечно, было для нас неожиданностью. Но что случилось, то случилось. Хотя все еще можно исправить. Я думаю, нужно дать Дане время», – отметил отец Дани Милохина в беседе с Starhit.ru.
Напомним, ранее Даня Милохин попробовал себя в качестве модели.