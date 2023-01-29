«Было для нас неожиданностью»: папа Дани Милохина объяснил «побег» сына из России

Родитель Дани Милохина прокомментировал неожиданный для всех отъезд блогера в США.

Зрители и причастные к шоу «Ледниковый период» еще недавно негодовали из-за поступка Дани Милохина, который бросил партнершу Евгению Медведеву и улетел из России. Милохин решил, что больше не хочет кататься в проекте Ильи Авербуха.

При этом раньше шоу досрочно могли покинуть только травмированные звезды.

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Отец Дани Милохина постарался объяснить действия сына.