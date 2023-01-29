Анастасия Волочкова недавно отметила свой день рождения. Она не перестает удивлять публику даже в 47 лет. Артистка не боится носить смелые мини и демонстрировать шпагат. Недавно она вернулась с Мальдив, где регулярно щеголяла топлес. А теперь блондинка пришла на съемки к Алене Жигаловой, где раскрыла подробности личной жизни.
Многие поразились уже тому, что Волочкова открыто призналась в изменах своему жениху Дмитрию. Потом балерина не смогла ответить ни на один интеллектуальный вопрос и даже не выполнила ни одного задания.
А в конце интервью артистка сделала фирменный шпагат прямо на столе. Анастасия решила, что этого мало и задрала ногу выше головы. Она была в коротком платье, поэтому оголила все сокровенное.
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Анастасия Волочкова и Алена Жигалова. Фото: кадр из YouTube-канала Super.
Примечательно, что Алена засмущалась и покинула кадр. Лишь операторы продолжили снимать Волочкову. И хоть балерина утверждала, что была в трусиках, некоторых пользователи Сети в этом усомнились. «Ой, это слишком», «Зачем такое делать?», «Пришла в белом платье и ногу задрала», «Показала все лучшее», «А где трусики?», «Мне кажется, операторы затаили дыхание», — стали писать пользователи Сети.
Анастасия Волочкова и Алена Жигалова. Фото: кадр из YouTube-канала Super.