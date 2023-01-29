Блондинка с пучком в стеганой куртке и меховых ботинках: внучка Валерии подросла и стала модницей

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Лианы Шульгиной появилась свежая фотография внучки артистки Валерии.

Лиана запечатлела дочь Селин перед прогулкой. Малышка собиралась с папой и мамой на вечерний променад. Селин Шульгина позировала с пучком на голове. Прическа мгновенно преобразила маленькую модницу.

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Также для Селин подобрали стильный лук. Трикотажные брюки в уличном стиле разбавили нежными акцентами: стеганой курткой и пушистыми ботильонами пудрового цвета.