Блондинка с пучком в стеганой куртке и меховых ботинках: внучка Валерии подросла и стала модницей

Валерия с внучкой

Валерия с внучкой Селин. Фото: соцсети 

Невестка исполнительницы сфотографировала малышку Селин перед выходом на прогулку.

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Лианы Шульгиной появилась свежая фотография внучки артистки Валерии.

Лиана запечатлела дочь Селин перед прогулкой. Малышка собиралась с папой и мамой на вечерний променад. Селин Шульгина позировала с пучком на голове. Прическа мгновенно преобразила маленькую модницу.

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Также для Селин подобрали стильный лук. Трикотажные брюки в уличном стиле разбавили нежными акцентами: стеганой курткой и пушистыми ботильонами пудрового цвета.

Селин Шульгина. Фото: соцсети 

Напомним, ранее бабушка Селин Шульгиной показала себя в спортзале. Валерия похвасталась идеальной растяжкой в свои 54 года.

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