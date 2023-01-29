Лопырева изогнулась в бикини, подставив солнцу свои «зажаристые булочки»: трусики впились в мягкое место

Виктория Лопырева уже почти три года живет в Дубае. Обладательница титула «Мисс Россия» продолжает держать себя в форме. Она частая гостья на светских раутах и красных дорожках. В 39 лет блондинка не перестает щеголять в откровенных платьях. И хоть звезда давно замужем, она регулярно оказывается в центре мужского внимания.
Примечательно, что Лопырева в конце января улетела на Мальдивы. Она проводит время на райском курорте. Блондинка поделилась пикантными пляжными фото. Она покрасовалась в мини-бикини в океане. Модель оголила свои прелести. Она изогнулась, выставив напоказ свои ягодицы. Виктория подразнила поклонников своей фигурой.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были изумлены тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой орех», «А можно быть еще прекраснее?», «Все обалдели от вашей красоты», «Стринги утонули», «Это лучшие булочки, которые ласкало солнце», «Ну что за куколка», «Фигурка сногсшибательная», — стали писать в Сети.