Лопырева изогнулась в бикини, подставив солнцу свои «зажаристые булочки»: трусики впились в мягкое место

Примечательно, что Лопырева в конце января улетела на Мальдивы. Она проводит время на райском курорте. Блондинка поделилась пикантными пляжными фото. Она покрасовалась в мини-бикини в океане. Модель оголила свои прелести. Она изогнулась, выставив напоказ свои ягодицы. Виктория подразнила поклонников своей фигурой.

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