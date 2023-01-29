«Ой, что-то у меня в трусах висит»: Волочкова пришла на съемки без юбки и оконфузилась, насмешив всех

Анастасия Волочкова является одной из самых известных персон в России. Она регулярно оказывается героиней светской хроники. Балерина продолжает выступать на сцене. Но все чаще в обществе обсуждают ее откровенные наряды, шпагаты и бурную личную жизнь. В интервью Алене Жигаловой звезда поведала о том, как уехала на Мальдивы к любовнику, оставив дома жениха.
Примечательно, что на съемках Анастасия предстала в белом жакете. Она засветила кружевное белье. А вот юбку балерина не надела. На публике блондинка оголила свои изящные бедра. Она грациозно сидела за столом. Однако потом артистка удивила даже Жигалову.
«Ой, что-то у меня в трусах висит», – заявила Волочкова, заерзав.
«Что у тебя там висит?» – поразилась журналистка.
«Ваш дурацкий микрофон», ответила балерина и залилась смехом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова и Алена Жигалова. Фото: кадр из YouTube-канала Super
Потом Алена предложила сыграть в игры. Однако сначала балерина ничего не хотела делать. Потом блондинка не ответила ни на один интеллектуальный вопрос. В итоге Волочкова предпочла спеть песню Витаса и сделать свой шпагат прямо на столе. В какой-то момент Жигалова не сдержала слезы от смеха.