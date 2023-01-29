«Ой, что-то у меня в трусах висит»: Волочкова пришла на съемки без юбки и оконфузилась, насмешив всех

Примечательно, что на съемках Анастасия предстала в белом жакете. Она засветила кружевное белье. А вот юбку балерина не надела. На публике блондинка оголила свои изящные бедра. Она грациозно сидела за столом. Однако потом артистка удивила даже Жигалову.

«Ой, что-то у меня в трусах висит», – заявила Волочкова, заерзав. «Что у тебя там висит?» – поразилась журналистка. «Ваш дурацкий микрофон», ответила балерина и залилась смехом.

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