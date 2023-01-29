«Ой, что-то у меня в трусах висит»: Волочкова пришла на съемки без юбки и оконфузилась, насмешив всех

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина довела Алену Жигалову до слез. Звезда едва не сорвала всю съемку.

Анастасия Волочкова является одной из самых известных персон в России. Она регулярно оказывается героиней светской хроники. Балерина продолжает выступать на сцене. Но все чаще в обществе обсуждают ее откровенные наряды, шпагаты и бурную личную жизнь. В интервью Алене Жигаловой звезда поведала о том, как уехала на Мальдивы к любовнику, оставив  дома жениха. 

Примечательно, что на съемках Анастасия предстала в белом жакете. Она засветила кружевное белье. А вот юбку балерина не надела. На публике блондинка оголила свои изящные бедра. Она грациозно сидела за столом. Однако потом артистка удивила даже Жигалову. 

«Ой, что-то у меня в трусах висит», – заявила Волочкова, заерзав. 

«Что у тебя там висит?» – поразилась журналистка. 

«Ваш дурацкий микрофон», ответила балерина и залилась смехом.

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Анастасия Волочкова и Алена Жигалова. Фото: кадр из YouTube-канала Super

Потом Алена предложила сыграть в игры. Однако сначала балерина ничего не хотела делать. Потом блондинка не ответила ни на один интеллектуальный вопрос. В итоге Волочкова предпочла спеть песню Витаса и сделать свой шпагат прямо на столе. В какой-то момент Жигалова не сдержала слезы от смеха. 

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