Волочкова раскрыла всю правду о своем романе: свадьбу выдумала, а за оплошность разнесла в пух и прах жениха

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в стране. Она часто оказывается в скандальных ситуациях. Перед Новым годом артистка объявила о свадьбе, которую собиралась сыграть на следующий день после дня рождения. Однако она провела отпуск без жениха. И вот уже несколько недель звезду не видели в компании избранника.
А в интервью для Алены Жигаловой Волочкова раскрыла всю правду про отношения с Димой. Оказалось, что они все еще вместе.
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«Отношения у были и они есть. Мы продолжаем наши отношения, все у нас хорошо, но на Мальдивы я его не взяла. Дорого? Я три миллиона рублей потратила на свой отпуск. Я Диме сказала: побудь дома, я полечу одна! Но про свадьбу.. смотри!
Вы же журналисты перед Новым годом звонили мне каждые 5 минут! Просили хоть одну новость сообщить. Ну я и думаю – я Снегурочка, а это Дед Мороз пришел ко мне с этими конфетами. Этот Дима пришел ко мне на спектакль. Он подарил мне торт в виде пуант. Но он не подарил мне цветы!
Я на него наехала. Дима! А ты не офигел? Ты мне цветы не подарил на день моего спектакля. Это та причина, по которой она не взяла его на Мальдивы. Но Дима исправился. На следующее утро мы с ним просыпаемся в постели. Открываются двери моего особняка и происходит занос в дом этих цветов. Мне заносят 11 кашпо, в каждом из которых по 101 розе. У меня весь дом был заставлен», – заявила звезда в передаче для YouTube-канала Super.