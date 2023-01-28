«Ох, какие ноги-спички»: Каролина Севастьянова в лосинах в облипку лишила поклонников дара речи

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она является одной из известных художественных гимнасток. Примечательно, что в ее копилке есть олимпийское золото. В прошлом году она снялась в шоу «Звезды в Африке». Ей удалось впечатлить не только зрителей, но и участников проекта своей растяжкой.
На этот раз Каролина уехала в Монако. Она рассталась с возлюбленным и теперь проводит время с подругами. Зачастую гимнастка облачается в женственные наряды. Она решила сделать селфи, на котором предстала в тугих лосинах и корсете. Севастьянова сверкнула своим декольте и подчеркнула стройные, длинные ноги.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. Многие посчитали, что у спортсменки слишком хрупкая фигура. «Ой, тростинка», «Какая вы худышка», «Ноги такие длинные», «Ох, какие ноги-спички», «Красивая фигура, модельная, но вам бы поправиться», «Наша чемпионка», «Эти ноги спасут мир», — стали писать в Сети.