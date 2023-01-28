«Ох, какие ноги-спички»: Каролина Севастьянова в лосинах в облипку лишила поклонников дара речи

На этот раз Каролина уехала в Монако. Она рассталась с возлюбленным и теперь проводит время с подругами. Зачастую гимнастка облачается в женственные наряды. Она решила сделать селфи, на котором предстала в тугих лосинах и корсете. Севастьянова сверкнула своим декольте и подчеркнула стройные, длинные ноги.

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