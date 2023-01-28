Лопырева в мини-бикини вышла прыгать на волнах: руками игриво сдавила свои «сдобные мячики»

Еще недавно Лопырева веселилась с Нюшей. А 28 января она прилетела на Мальдивы. Модель устроила себе отпуск. В соцсети блондинка поделилась пикантным фото. Она облачилась в яркое мини-бикини и зашла в океан, чтобы попрыгать на волнах. На этот раз Виктория игриво сжала руками свою пышную грудь. Она блеснула точеной фигурой.

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