Лопырева в мини-бикини вышла прыгать на волнах: руками игриво сдавила свои «сдобные мячики»

Виктория Лопырева является одной из участниц конкурсов красоты. Она обладает титулом «Мисс Россия». Много лет блондинка работала в индустрии моды и была телеведущей. Теперь ее все чаще можно увидеть на красных дорожках. Светская львица переехала в Дубай, где то и дело щеголяет в откровенных нарядах.
Еще недавно Лопырева веселилась с Нюшей. А 28 января она прилетела на Мальдивы. Модель устроила себе отпуск. В соцсети блондинка поделилась пикантным фото. Она облачилась в яркое мини-бикини и зашла в океан, чтобы попрыгать на волнах. На этот раз Виктория игриво сжала руками свою пышную грудь. Она блеснула точеной фигурой.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Лопырева лишила их дара речи. Но многие осыпали ее комплиментами. «Вот это да, нет слов, богиня»,«Сдобная такая», «Грудь шикарная», «Эти мячики такие упругие», «Фигура у вас просто шик если честно», «Русалочка», «Вы в прекрасной форме», «Ну тут слов нет», — стали писать подписчики.