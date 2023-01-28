Волочкова обнажила все самое сокровенное в бане: руками схватилась за грудь, а веник прикрыл «межножье» (фото)

Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитостью. Она выступает на сцене со своим шоу. Бывшая солистка Большого театра регулярно тренируется у станка. Свой фирменный шпагат она недавно делала на мальдивском пляже. Звезда не стесняется оголяться на публике. Соседи селебрити даже подавали на нее в суд за то, что она разгуливает без одежды.
И лишь недавно Анастасия отпраздновала свой день рождения. Она с радостью повеселилась с Никитой Джигурдой и даже сняла с ним клип. На этот рах балерина устроила в свой выходной банные процедуры. Она так напарилась, что ее кожа стала цвета «вареного рака». Волочкова сбросила всю одежду. Она руками прикрыла свою шаровидную грудь, а веником прикрыла «межножье».
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Мое первое парение после Мальдив. Теперь важно не смыть загар», – заявила звезда
Поклонники опешили, хоть многие уже видели Анастасию топлес. «Должна быть в женщине загадка... но это не тот случай», «Опять двадцать пять! Баня и шпагаты!», «Какая красота», «Прикрыла все, а зачем разделась?», «Трусики чем мешали?», «Ой, все обомлели», «И тут уже нечего сказать», — стали писать подписчики.