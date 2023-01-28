Без макияжа и в плюшевом ободке: Бородина запечатлелась с подросшими дочками от разных мужчин на отдыхе за городом

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она дольше всех ведет шоу «Дом–2», а армия ее поклонников только растет. Ксения помогает участникам проекта построить любовь, но сама пережила уже два развода. В свои 39 лет она растит дочку Марусю от первого брака и дочка Теону от второго избранника Курбана Омарова.
Примечательно, что недавно Бородина свозила наследниц в Таиланд. Она старается уделять им много внимания. На этот раз телеведущая решила вывезти наследниц за город. Они оказались в просторном доме с панорамными окнами. Ксения запечатлелась с наследниками, которые заметно подросли.
Она облачилась в трикотажный костюм и украсила голову плюшевым ободком с рожками. От макияжа звезда отказалась.
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Ксения Бородина с детьми. Фото: соцсети звезды
Потом они отправились кататься на снегоходах. Бородина утеплилась, надев длинный пуховик. Дочки также примерили шлемы.
«Щеки сдавило», – заявила Теона.
Им удалось весело провести время. А вечером телеведущая уже расслаблялась с подругами. Поклонники восхитились тем, как она выглядит.