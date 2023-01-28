Без макияжа и в плюшевом ободке: Бородина запечатлелась с подросшими дочками от разных мужчин на отдыхе за городом

Примечательно, что недавно Бородина свозила наследниц в Таиланд. Она старается уделять им много внимания. На этот раз телеведущая решила вывезти наследниц за город. Они оказались в просторном доме с панорамными окнами. Ксения запечатлелась с наследниками, которые заметно подросли.

Она облачилась в трикотажный костюм и украсила голову плюшевым ободком с рожками. От макияжа звезда отказалась.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».