«Целуется отлично»: Муцениеце впервые высказалась о своих отношениях с Давой

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она стала известной после выхода сериала «Закрытая школа». Ей уже удалось поработать с Александром Робаком и Дмитрием Нагиевым. Брюнетку постоянно окружают мужчины. Однако после развода с Павлом Прилучным она не встретила новую любовь. Но ей удалось заинтриговать фанатов своей близостью с Давой.
Примечательно, что Агата снялась в клипе бывшего бойфренда Ольги Бузовой. На днях состоялась премьера картины. Актриса в кадре страстно поцеловалась с певцом. Теперь поклонники уверены, что их связывает что-то большее, чем дружба. А подруги даже рекомендуют ей присмотреться к Даве. И во время ужина в ресторане Муцениеце подружка спросила: «Что у тебя с Давой?»
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Она смущенно улыбнулась и спрятала свое лицо, натянув на него воротник от свитера. Однако кое-что артистка рассказала.
«Говорит, что целуется отлично», – разботала ее подруга.
Напомним, что Прилучный в прошлом году снова женился. Его избранницей стала молодая актриса Зепюр Брутян. Ходят слухи, что они уже ждут ребенка. Однако пока пара официальных заявлений не делала. А вот Муцениеце отмечает, что не горит желанием снова играть свадьбу. Она сосредоточила внимание на карьере.