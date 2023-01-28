«Целуется отлично»: Муцениеце впервые высказалась о своих отношениях с Давой

Примечательно, что Агата снялась в клипе бывшего бойфренда Ольги Бузовой. На днях состоялась премьера картины. Актриса в кадре страстно поцеловалась с певцом. Теперь поклонники уверены, что их связывает что-то большее, чем дружба. А подруги даже рекомендуют ей присмотреться к Даве. И во время ужина в ресторане Муцениеце подружка спросила: «Что у тебя с Давой?»

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Она смущенно улыбнулась и спрятала свое лицо, натянув на него воротник от свитера. Однако кое-что артистка рассказала.