Раскрыт новый райдер Варум и Агутина: в Москве выступят за пяти миллионов рублей, любая съемка запрещена

Агутин и Варум готовы дать концерт в Москве, но просят за это не менее 5 миллионов рублей. Также были раскрыты другие пункты из их райдера. Артисты запретили снимать на камеру их выступления на сцене. Некоторые пользователи Сети решили, что супруги хотят избежать скандала, в котором оказался Валерий Меладзе.

Отмечается также, что Варум готова выступит в любом городе, кроме Дубая. Для многих стало удивлением, что у нее аллергия на восточный парфюм. Из-за специфичных ингредиентов певица даже может потерять голос. А вот Агутин там готов спеть, но его программа подорожала на 500 тысяч, поэтому заплатить придется четыре миллиона.

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Также в райдере указано, что Варум и Агутин готовы летать только на местах бизнес-класса. Также артистам должны быть предоставлены иномарки представительского класса, а именно мерседесы s-class. И лучше водителю не опаздывать, так как, за каждые пять минут ожидания с заказчика потребуют штраф в пять тысяч рублей.

К гостинице также есть требования: только пятизвездочная, шторы блэкаут. В гримерной комнате для звезд должны быть прежоставлены натуральный кофе, фрукты, рыбная и мясная нарезки, импортное пиво, вино и виски 12-летней выдержки, пишет «СтарХит».