Варнава не выдержала и ответила на критику своей обнаженной фигуры: «Со своим 38-летним тельцем справляюсь сама»

Сама Варнава в интервью говорила, что еще в школе сталкивалась с буллингом. Ее буквально затравливали. Поэтому теперь она более стойко реагирует на негатив. Актриса не стала молчать и поставила хейтеров на место.

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«"Почему голая, почему балахоны, почему худая, почему толстая… почему блондинка, вам темные волосы больше идет… почему в темный покрасилась, светлой было лучше… что с носом, что с губами, что с глазами, что с тобой, ты кто, что я здесь делаю…. алееееееее". Это если коротко об эмоциональных качелях моих подписчиков. Дорогие мои красивые идеальные правильные люди, главное, чтобы вы себе нравились, и чтобы вас все в вашей жизни устраивало. А я как-нибудь со своим 38-летним тельцем и желанием быть такой, какой мне хочется вчера, сейчас и завтра пока справляюсь сама. Если что, я знаю, что могу обратиться к вам за советом», – написала звезда.

Екатерина обратила внимание, что ее волнует здоровье ее близких. Она поразилась тому, что в современном море людей по-прежнему беспокоит чем она «заколола подмышки».