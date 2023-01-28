Ольга Бузова распахнула жакет, показав свои «бугры страсти» прямо на сцене: публика лишилась дара речи

Уже несколько месяцев Ольга снимается в шоу «Фактор. By». Примечательно, что она довела до финального этапа одну из участниц своей команды. И на этот раз артистка сама выступила на публике. Она облачилась в небесно-голубой костюм с узкими брюками. Бузова вышла на сцену и распахнула жакет. Она обнажила свой живот и блеснула грудью в лифе. Звезда погладила себя по бедрам.

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