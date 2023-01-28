Ольга Бузова распахнула жакет, показав свои «бугры страсти» прямо на сцене: публика лишилась дара речи

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она продолжает стоит карьеру и уже сколотила целое состояние. Артистка не перестает уделять внимание внешности. Она не скрывает, что хочет выйти замуж. Однако даже в январе звезда не перестает работать. На этот раз она приехала в Минск.
Уже несколько месяцев Ольга снимается в шоу «Фактор. By». Примечательно, что она довела до финального этапа одну из участниц своей команды. И на этот раз артистка сама выступила на публике. Она облачилась в небесно-голубой костюм с узкими брюками. Бузова вышла на сцену и распахнула жакет. Она обнажила свой живот и блеснула грудью в лифе. Звезда погладила себя по бедрам.
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Поклонники отметили, что Ольга не перестает удивлять. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил телеведущую. «Вот шалунья», «А тут не видно, что поправилась», «В лифчике вышла на сцену», «Наряды один хлеще другого», «Тут все уже видели», «Блузку забыла», — стал писать подписчики.