Самойлова в крохотном бикини сверкнула интимной зоной: натянула стринги, оголив упругую «сдобу»

Джиган уже много лет выступает на сцене. Он смог сколотить целое состояние на своем творчестве. Примечательно, что Оксана Самойлова находится рядом с рэпером с тех времен, когда он еще не был знаменит. Теперь она тоже зарабатывает, создав свой бизнес. При этом она растит четверых детей. И Новый год звездная семья встретила в Дубае.
На этот раз Джиган решил привести жену в Израиль. Они продолжают отдыхать. На этот раз пара устроила фотосессию на пляже. Оксана облачилась в черный купальник. Она оголила свои упругие прелести. Жена рэпер потянула стринги вверх, засветив зону бикини. Джиган не стеснения погладил жену по бедрам.
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Джиган и Оксана Самойлова. Фото: соцсети звезды
«Как там говорят: "опять эта голая Самойлова!". И да мы по прежнему отдыхаем. А ну и нет, нам не надоело. Мир настолько удивительно прекрасен и я никогда не перестану им восхищаться», – высказалась звезда.
Поклонники были поражены. Однако многие все же восхитились фигурой многодетной мамы. «Фигура бесподобная», «Очень откровенные кадры», «Эстетичное тело», «Хороша», «Животик у Джигана пропал», «Формы прям завидные», — стали писать подписчики.
Оксана Самойлова. Фото: соцсети звезды