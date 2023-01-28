Каролина Севастьянова зазывно оголила «щель порока» в платье не по размеру: все «сочности» напоказ

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она является известной художественной гимнасткой. За ее спиной множество соревнований. Каролина смогла завоевать олимпийское золото. Примечательно, что теперь она много путешествует. Звезда предпочитает носить наряды, которые подчеркивают ее достоинства.
На этот раз Каролина проводит время в Монако. Она рассталась с бойфрендом, поэтому стала делится чаще пикантными кадрами. На этот раз гимнастка облачилась в платье-бюстье с декольте не по размере. Она едва не выронила грудь, оголив свои прелести. Севастьянова решила показать свою глубокую «щель порока».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что Каролина выглядит особенно соблазнительно. «Эх, как хороша», «А тут прям все прекрасно», «Платье опасное, можно оголить все», «Какая у вас шикарная фигурка», «Бесподобные виды», — стали писать подписчики.