«Сумма, конечно, нереальная»: Лена Миро назвала восьмизначный гонорар, который принц Гарри получил за мемуары

Скандал разразился, когда принц Гарри выпустил мемуары, в которых раскрыл много нелицеприятных подробностей о королевской семье. Он рассказал о ссорах с братом и тому, как порой его жену обижали. Лена Миро была поражена, когда узнала, что заработал внук королевы Елизаветы II на своих откровениях восьмизначную сумму.

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«Сумма, конечно, нереальная. 36 миллионов, из них 20 – аванс, и 16 – процентики с продаж книги. Писака Гарри заткнул за пояс многих писателей, а мемуары оказались самым продаваемым изданием после Гарри Поттера», – написала блогерша в своем блоге.

Она отметила, что многие сомневались, что Гарри умет зарабатывать, но ему удалось всем утереть нос. Также Миро уверена, что свою руку к этому Меган, которая «сделала из него зарабатывающего мужчину».

Миро иронизирует, что принц Уильям ничего не заработал, так как является наследником. При этом она уверена, что он с женой Миддлтон не бедствует. А вот скоро такими темпами заполучат миллиард долларов, если продолжат и дальше писать книги и выпускать фильмы о королевской семье.