Ирина Шейк в платье с разрезами блеснула эталонной фигурой на показе Mugler: затмила всех

Примечательно, что Ирина 27 января прошлась на публике в рамках показала Mugler. Она облачилась в черное мини-платье с разными рукавами и разрезом ниже талии. Модель оголила рельефные бедра. Она устроила фееричное дефиле, показав свою фирменную походку. Шейк смогла сразить публику своей безупречной фигурой.

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