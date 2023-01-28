Ирина Шейк в платье с разрезами блеснула эталонной фигурой на показе Mugler: затмила всех

Ирина Шейк является одной из самых известных топ-моделей. Она уже давно живет в Нью-Йорке. Примечательно, что в свои 37 лет российская красавица держит себя в форме. Она активно участвует в показах модельеров по всему миру. И на Неделе моды в Париже звезда уже не раз произвела фурор. На днях она дефилировала на одном показе с Кайли Дженнер.
Примечательно, что Ирина 27 января прошлась на публике в рамках показала Mugler. Она облачилась в черное мини-платье с разными рукавами и разрезом ниже талии. Модель оголила рельефные бедра. Она устроила фееричное дефиле, показав свою фирменную походку. Шейк смогла сразить публику своей безупречной фигурой.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети осыпали Ирину комплиментами. Многие отметили, что она затмила всех коллег. «Вот это мощно», «Эти формы будоражат», «Ну прям челюсть отвисает», «Ох, как хороша», «Когда наряд бесподобный», «А эта талия может свести с ума», «Бесподобная», «Богиня», — стали писать пользователи Сети.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды