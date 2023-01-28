Пополневшая Бузова в крохотном платье блеснула округлыми формами на публике: животик выпирает

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцен. Она остается одной из самых известных персон в стране. Примечательно, что телеведущая недавно отметила 37-летие. Она мечтает, что у нее появится семья. Артистка старается выглядеть привлекательно. Она недавно поправилась, но это не мешает ей носить женственные наряды.
Примечательно, что Ольга уже несколько месяцев ездит в Минск, где снимается в шоу «Фактор. By». Она регулярно предстает среди членов жюри. На этот раз блондинка облачилась в мини-платье цвета Барби с принтом. Кукольный наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Бузова едва прикрыла свои прелести. Она оголила пополневшие бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако некоторые заметили ее выпирающий животик. «Ох, вот это формы», «Ну тут такой забавный образ, так идет», «Вот это бедра», «Коротковат наряд», «Животик растет», «Выпирают округлости», «Вау, что за бэйби», «Как хороша», — стали писать пользователи Сети.