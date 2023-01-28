Пополневшая Бузова в крохотном платье блеснула округлыми формами на публике: животик выпирает

Примечательно, что Ольга уже несколько месяцев ездит в Минск, где снимается в шоу «Фактор. By». Она регулярно предстает среди членов жюри. На этот раз блондинка облачилась в мини-платье цвета Барби с принтом. Кукольный наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Бузова едва прикрыла свои прелести. Она оголила пополневшие бедра.

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