Евгений Миронов сыграл святого крестителя Иоанна и оказался в больнице — актера пронзила адская боль

Актеру Евгению Миронову после съемок в образе святого крестителя Иоанна пришлось несладко: ни с того ни с сего артиста пронзила адская боль в позвоночнике, которую не смогли унять ни традиционная медицина, ни народные средства.

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«У меня что-то случилось с позвоночником. Стала отниматься, неметь рука», — вспоминает знаменитость.

56-летний артист сразу пошел по врачам, но это не помогло. Оказалась бессильна и нетрадиционная медицина. Любое лечение сводилось лишь к облегчению симптомов и через время боль опять давала о себе знать.

На вопрос, что же это могло быть, Миронов уже нашел ответ.

«Думаю: "Наверное, это наказание какое-то за наглость актерскую!". Мы же можем все сыграть, понимаете? Как только я это понял, мне стало легче, легче… Наверное, сегодня все прощено. Сверху, видимо, сказали: "Ладно, актеры!", — цитирует звезду экрана «МК».

Ранее Евгений Миронов предстал в выпуске нового сезона Всероссийского конкурса «Синяя птица». Поклонники заметили, что артист отлично выглядит и вообще не меняется с годами.