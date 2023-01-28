«На папу похожа»: Александра Новикова показала подросшую дочь Федука

Бизнесвумен Александра Новикова отдыхает с семье на Бали. Маленькая дочь знаменитости находится вместе с родительницей.
Новикова продемонстрировала, как подросла и поменялась малышка Нина. Девочка позировала для мамы и улыбалась. В какой-то момент Нина легла в позу Супермена и этим рассмешила Александру.
«На острове хмуро. Маленький дерзкий бонус от Нины», – подписала снимок дочери Новикова.
Нина Инсарова. Фото: соцсети
А поклонники семьи Александры Новиковой отметили, что Нина стала копией своего папы – Федора Инсарова, известного под псевдонимом Федук:
«Нина красотуля», «На папу похожа», «Вылитый Федя».