«На папу похожа»: Александра Новикова показала подросшую дочь Федука

Бизнесвумен Александра Новикова отдыхает с семье на Бали. Маленькая дочь знаменитости находится вместе с родительницей.

Новикова продемонстрировала, как подросла и поменялась малышка Нина. Девочка позировала для мамы и улыбалась. В какой-то момент Нина легла в позу Супермена и этим рассмешила Александру.