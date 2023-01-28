Кошка с красивыми формами: Вики Одинцова рассказала, что увеличивает губы и засветила «ложбинку греха»

Участница шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова разместила в личном микроблоге свежий снимок. Знаменитость позировала в смелом образе.

Вики – обладательница сочной фигуры. Брюнетка со смуглой кожей на этот раз вновь пленила своим выдающимся бюстом.

Одинцова предстала в корсетном топе цвета фуксии. Вики игриво приоткрыла губки, чтобы подвести их помадой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Одинцова не стала скрывать, что прибегает к процедуре увеличения губ.