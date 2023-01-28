Кошка с красивыми формами: Вики Одинцова рассказала, что увеличивает губы и засветила «ложбинку греха»

Участница шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова разместила в личном микроблоге свежий снимок. Знаменитость позировала в смелом образе.
Вики – обладательница сочной фигуры. Брюнетка со смуглой кожей на этот раз вновь пленила своим выдающимся бюстом.
Одинцова предстала в корсетном топе цвета фуксии. Вики игриво приоткрыла губки, чтобы подвести их помадой.
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Одинцова не стала скрывать, что прибегает к процедуре увеличения губ.
Вики Одинцова в откровенном топе. Фото: соцсети
«Раз в четыре-пять месяцев я подкалываю губы. И мой косметолог делает это очень натурально и аккуратно», – написала своем микроблоге Одинцова.