Кошка с красивыми формами: Вики Одинцова рассказала, что увеличивает губы и засветила «ложбинку греха»

Вики Одинцова

Вики Одинцова. Фото: соцсети 

Блогер опубликовала фото, на котором запечатлелась в топе цвета фуксии.

Участница шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова разместила в личном микроблоге свежий снимок. Знаменитость позировала в смелом образе.

Вики – обладательница сочной фигуры. Брюнетка со смуглой кожей на этот раз вновь пленила своим выдающимся бюстом.

Одинцова предстала в корсетном топе цвета фуксии. Вики игриво приоткрыла губки, чтобы подвести их помадой.

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Одинцова не стала скрывать, что прибегает к процедуре увеличения губ.

Вики Одинцова в откровенном топе. Фото: соцсети 

«Раз в четыре-пять месяцев я подкалываю губы. И мой косметолог делает это очень натурально и аккуратно», – написала своем микроблоге Одинцова.

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