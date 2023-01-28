Смело! Дочь Успенской запланировала судьбоносные события на 2023 год — узнав, артистка встрепенулась

На презентации шоу канала ТНТ «Конфетка», где был корреспондент Teleprogramma.pro, 33-летняя Татьяна Плаксина озвучила желания на 2023 год. Кроме духовного и нравственного развития, дочь королевы русского шансона загадала несколько пунктов, которые сильно взволновали Любовь Успенскую.

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«Мои главные планы — это реализовываться во всех смыслах, развиваться духовно, физически, морально. Становиться сильнее, спокойнее, встретить любимого человека, родить ребенка», — успела проговорить дочь шансон-дивы, как вдруг вмешалась сама Успенская.

Переполненная эмоциями, артистка продолжила мысль. Успенская призналась, что ей не терпится увидеть внука или внучку.